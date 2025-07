Edu Guedes se emociona e compartilha detalhes da rotina após retirada de tumor no pâncreas

O apresentador Edu Guedes teve que fazer mudanças na rotina, após voltar para casa depois de passar por quatro cirurgias em 15 dias, devido a um câncer no pâncreas. Ele concedeu entrevista à colega de emissora, Sônia Abrão.

“Vim para casa, mas eu falo quatro vezes por dia com o médico. Ele quer saber como estou. Tive que fazer adaptações para comer e não posso comer açúcar ou gordura”, revelou Edu na entrevista que será exibida no programa "A Tarde É Sua" desta terça-feira (22), na RedeTV!. A conversa com o apresentador e Ana Hickmann teve alguns trechos divulgados pelo UOL.

Ao lado da companheira, Edu se emocionou ao relembrar os momentos mais delicados da internação. “Desde que aconteceu tudo, eu tenho que pensar na minha filha, na Ana, na nossa família e tenho que pensar positivo. É lógico que dá medo. A gente chorou junto antes de ir para cirurgia e quando eu voltei da cirurgia. E em alguns momentos choramos de felicidade”, contou, com a voz embargada.

Ana Hickmann ainda detalhou na conversa como fez para manter o ânimo do companheiro, exibindo as mensagens que recebia dos fãs: "Fui mostrando aos poucos para ele e vi que aquilo estava fazendo muito bem. Falei: ‘Edu, está todo mundo junto com você. Todo mundo orando, mandando muito carinho, então você tem que ficar bom logo’".

O apoio emocional e a determinação de Edu foram fundamentais para a recuperação. “Ele percebeu que, com a força dele, com a fisioterapia, com tudo que ele começou a fazer, aquilo ia realmente dando resultado. A evolução é diária. Hoje ainda era para a gente estar lá [no hospital]”, explicou a apresentadora.