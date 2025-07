Diagnosticado com câncer de pâncreas, Edu Guedes recebe alta hospitalar 10 dias antes do previsto

Quase uma semana após ser submetido a uma cirurgia para retirar um tumor no pâncreas, Edu Guedes recebeu alta do Hospital Albert Einstein, onde estava internado em São Paulo. O comunicado foi feito pela esposa do chef de cozinha, Ana Hickmann, nesta sexta-feira (11).

Guedes foi liberado dez dias antes do previsto. "Hoje é um dia muito especial para nossa família. Dr. Marcelo Bruno Rezende deu alta para o Edu. Dez dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa. Que alegria", escreveu a apresentadora nas redes sociais. "Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo", continuou.

Hickmann destacou ainda que a recuperação do marido está sendo "maravilhosa". "Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo", tranquilizou a famosa.

O que aconteceu com Edu Guedes?

O chef de cozinha e apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas no último sábado (5). O responsável pelo programa "Fica com a Gente", da RedeTV, havia dado entrada no hospital com queixa de infecção originária de cálculo renal e seria operado apenas para remover as pedras.

No entanto, exames pré-cirúrgicos revelaram que o famoso também estava com um tumor maligno no pâncreas.

Na cirurgia, que durou seis horas, Guedes retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço.