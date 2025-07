O apresentador Edu Guedes se pronunciou, nesta quarta-feira (9), em vídeo nas redes sociais após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, realizada no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O diagnóstico veio após uma série de exames complementares por conta de uma crise real.

Em vídeo publicado no Instagram, ele explicou como ocorreu a descoberta da doença, se emocionando ao relatar o tratamento.

"Há duas semanas, eu tive uma crise renal e fui hospitalizado. No exame, o doutor Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm. Ela não ia passar de jeito nenhum. Aí, posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2 centímetros no pâncreas", relatou.

Veja:

Segundo Edu, as pedras pareciam "a pior coisa do mundo", mas teriam auxiliado na investigação da doença mais séria. O apresentador contou que realizou duas cirurgias: uma para os rins ficarem "bons e fortes" e outra mais delicada.

O procedimento mais sério durou cerca de seis horas. "Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Minha recuperação está sendo ótima, já estou no quarto. Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho também", completou.

Em agradecimento citando a esposa, Ana Hickman, Edu Guedes também afirmou que tem recebido orações de amigos, familiares e vários brasileiros. "Tenho certeza de que estou recebendo toda essa força para melhorar e para me curar também", finalizou, já com a voz embargada.

Em nota, a assessoria do apresentador e chef de cozinha explicou que ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ainda durante a manhã desta quarta (9) e "segue se recuperando de forma extraordinária".

Ana Hickmann se pronuncia

Na terça-feira (8), a esposa de Edu Guedes, Ana Hickmann, já havia falado sobre a boa recuperação no hospital. De volta ao trabalho na TV, a também apresentadora confirmou que estava acompanhando toda a recuperação na unidade hospitalar.

"Hoje, o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele", disse ela, em Stories do Instagram.

Guedes passou por uma pancreatectomia robótica, procedimento cirúrgico no qual é removido total ou parcialmente o pâncreas com auxílio de um sistema automatizado.