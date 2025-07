Ana Hickmann atualiza estado de saúde de Edu Guedes: 'Bem e forte'

A apresentadora Ana Hickmann atualizou o estado de Edu Guedes nas redes sociais. Segundo ela, o marido se recupera bem da cirurgia feita no pâncreas no último sábado (5), e que durou seis horas. "Hoje, o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele", escreveu a famosa nas redes sociais.

Em nota enviada ao gshow, a assessoria de imprensa de Guedes informou, nesta terça-feira (8), que ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas que está estável e se recuperando de maneira mais rápida do que o esperado.

Legenda: O estado de saúde de Edu Guedes foi atualizado pela esposa, Ana Hickmann Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Edu passou uma noite 'muito boa'. [...] Ele tem acompanhado todas as mensagens e agradece por toda manifestação de carinho que tem recebido", disseram.

Câncer no pâncreas

No sábado, Guedes foi submetido a uma pancreatectomia robótica, procedimento cirúrgico no qual é removido total ou parcialmente o pâncreas com auxílio de um sistema automatizado. O médico responsável pela cirurgia, Marcelo Bruno, garantiu que tudo "transcorreu bem".

A cirurgia foi necessária após o apresentador ser diagnosticado com câncer no pâncreas, um tipo de tumor maligno que, geralmente, não apresenta sintomas nos estágios iniciais, o que eleva as chances de diagnóstico tardio.

De difícil detecção e com comportamento agressivo, a doença tem alta taxa de mortalidade.