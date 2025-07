Edu Guedes, marido de Ana Hickmann, recebe diagnóstico de câncer e passa por cirurgia

O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia, nesse sábado (6), para a remoção de câncer no pâncreas. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo a sua assessoria de imprensa.

O marido de Ana Hickmann buscou ajuda médica após passar mal por causa de uma infecção decorrente de crise renal.

Veja também Zoeira Bruna Biancardi publica fotos da 2ª filha com Neymar: 'Estamos ansiosos para viver esse capítulo' Zoeira Nasce Mel, segunda filha do jogador Neymar em cesariana de emergência, diz colunista

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele passou por uma cirurgia anterior de emergência devido ao comprometimento dos rins. Com exames mais detalhados, foi descoberto nódulo no pâncreas.

Novo momento de vida

A apresentadora Ana Hickmann e o chef Edu Guedes estão oficialmente noivos e casados no civil. O casal trocou alianças de noivado em junho, durante uma viagem romântica a Portugal, e celebrou o momento com uma festa íntima em setembro, no interior de São Paulo.

Em maio, Ana surpreendeu ao revelar que já havia oficializado a união no civil com Edu. Embora não tenha dado detalhes sobre o cartório ou a data exata do casamento, ela afirmou que os preparativos para a cerimônia religiosa estão em andamento.

Ambos têm filhos de relacionamentos anteriores: Ana é mãe de Alexandre Júnior, de 11 anos, e Edu é pai de Maria Eduarda, de 16. As famílias já se conhecem e participam da nova fase vivida pelo casal, que se mostra cada vez mais integrado.

O relacionamento dos dois começou discretamente em janeiro de 2024, mas só foi assumido publicamente em março. A revelação aconteceu poucos meses após Ana Hickmann tornar público que havia sido vítima de violência doméstica por parte do ex-marido, Alexandre Correa, episódio que teve grande repercussão na mídia.