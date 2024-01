‘Amizade de 20 anos’, diz Edu Guedes sobre Ana Hickmann

Após o jornalista Ricardo Feltrin afirmar que Ana Hickmann e Edu Guedes estão namorando, o chef de cozinha negou e se pronunciou sobre o assunto. “O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos”, disse ele sore a relação com Ana, em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do UOL.

Ana Hickmann também negou o relacionamento, por meio de sua assessoria de imprensa. “Eles são amigos, trabalharam juntos no Hoje Em Dia. Mas não passa disso”.

Segundo a assessoria de Ana, os dois se encontraram em um resort no fim do ano, mas teria sido apenas uma coincidência. "O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", pontua o comunicado.

Ana e Edu apresentaram o “Hoje em Dia”, da RecordTV, entre 2005 e 2009.

Recentemente, a apresentadora anunciou a separação do ex-marido, Alexandre Correa, após tornar pública a violência doméstica sofrida.