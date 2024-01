Beatriz ganha apoio de Juliette, Belo e Ludmilla após discurso no BBB 24

Beatriz, uma das participantes do BBB 24, virou destaque da edição de segunda-feira (15) do programa durante o quadro 'Sincerão'. Tanto ela como Davi e Pizane, os emparedados da semana, além do Líder Lucas Henrique, participaram da dinâmica, mas foi a vendedora que arrancou risadas dos brothers e virou meme nas redes ao brincar com os shows de Belo e Ludmilla no reality.

O momento que viralizou ocorreu quando Beatriz foi chamada de 'biscoiteira' por Lucas Henrique. "Eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria. Estou no 'Big Brother', cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar. Eu sou assim. Gosto de cantar. Belo veio, vem Belo: 'derererê'. Ludmilla veio, vem ombrinho com Ludmilla e acabou. Você está achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai", rebateu ela.

A brincadeira saiu das imediações do BBB e foi parar nas redes de Belo e Ludmilla, que se divertiram com a situação. O cantor de pagode aproveitou e fez um post dedicado a Beatriz no próprio Instagram.

"Eu vou, Beatriz. Derererê", disse ele, logo após elogiá-la com o adjetivo de 'maravilhosa'. Ludmilla também citou a edição, que estava acompanhando ao vivo. "Bia é um ícone, gente. Amei. Fica Bia", complementou nos Stories.

Além dos dois, a ex-BBB Juliette, que venceu o programa em 2021, resolveu expor o apoio à vendedora nas redes sociais. "Eu amo gente doidaaaa… Vem, Beatriz dererê", escreveu a também cantora. Juliette já contou outras vezes que acompanha o Big Brother Brasil.

Dinâmica do 'Sincerão'

O novo quadro do "BBB 24" substitui o Jogo da Discórdia. Agora, nas segundas, os protagonistas da semana, incluindo emparedados e líder, são convidados para uma dinâmica no gramado da casa para participar do jogo com Tadeu Schmidt.

O primeiro, na segunda-feira (15), teve Beatriz, Lucas Pizane, Davi e Lucas Henrique. Os quatro citaram, conforme a visão de cada um, o biscoiteiro da casa, a planta, montaram os pódios e apontaram quem não deve ganhar o programa.