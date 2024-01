BBB 24: com filho no Paredão, mãe de Davi usa carro de som para pedir votos

A mãe de Davi, um dos emparedados da semana do Big Brother Brasil (24), foi às ruas de Salvador, na tarde desta segunda-feira (15) para pedir votos pelo filho. Elisângela Brito estava em um carro de som no bairro Cajazeiras, cerca de 14 quilômetros do centro, pedindo apoio aos moradores da região onde o filho cresceu. Neste ano, a votação é para ficar na casa.

"A voz da mãe de Davi Brito. Atenção, Cajazeiras, Davi Brito está no paredão. Davi Brito nascido e criado na Fazenda Grande", dizia voz no carro.

O vídeo viralizou nas redes sociais já conta com mais de 540 mil visualizações.

Veja também

Como foi a formação de paredão

O Paredão começou a ser formado no domingo (14), após a vitória de Lucas Henrique na prova do líder. Sem "Na Mira do Líder", Lucas Henrique escolheu Beatriz para ir direto para a berlinda.

Não houve imunidade além da conquistada pelo líder. Antes da votação, seis participantes foram vetados de votarem no confessionário por outros brothers após sorteio, mas ainda poderiam ser escolhidos pelos demais competidores para irem ao paredão. Os 17 concorrentes restantes foram para a votação fechada.

No confessionário, Alane e Lucas Pizane foram os participantes mais votados, com quatro votos. No voto de desempate do líder, Lucas Henrique escolheu Pizane para ir para a berlinda junto com Beatriz

Os seis vetados tinham de escolher, em grupo, o terceiro e último indicado para a berlinda, que foi Davi. Com isso, Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão no terceiro paredão do BBB 24.