Evaristo Costa segue na UTI sem previsão de alta devido à doença de Chron

O jornalista Evaristo Costa, de 47 anos, segue internado na UTI de um hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra, devido a complicações da Doença de Crohn. De acordo com nota divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira (15), ainda não há previsão de quando o comunicador receberá alta, apesar de ele ter apresentado melhora no quadro clínico.

O apresentador está sob cuidados médicos na unidade de saúde desde a última sexta-feira (12). Ele tem compartilhado com os seguidores parte de sua rotina durante o tratamento contra a doença.

"Evaristo Costa encontra-se em franca recuperação, sem dores e muito bem-humorado. A doença de Chron entrou em remissão e a infecção respondeu bem aos antibióticos", diz a nota publicada nos Stories no Instagram.

"Embora sejam só boas notícias, os médicos acharam por bem seguir com a medicação intravenosa, por isso o apresentador ainda não possui previsão de alta", completou o comunicado.

Evaristo revelou que seu diagnóstico de Crohn é "relativamente novo". "Descobri há quatro anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá! Sigo com minha resistência imunológica na ‘sola do pé’", disse.

Alguns dos sintomas que levaram Evaristo à emergência foram diarreias (devido à doença, pode conter sangue), febre e perda de peso. No hospital, precisou recorrer à morfina para aliviar as dores.

"Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", completou.

O QUE É DOENÇA DE CROHN?

A doença de Crohn é crônica, não tem cura e é um dos tipos mais comuns de doenças inflamatórias intestinais. Os sintomas podem incluir febre, diarreia, cólica abdominal e sangramento retal. O tratamento com medicação ajuda a controlar a doença, mas nem sempre é suficiente.