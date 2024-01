Evaristo Costa vai parar na emergência por conta da Doença de Crohn

O jornalista Evaristo Costa, de 47 anos, foi parar no hospital por conta de complicações da Doença de Crohn. Através das redes sociais, ele explicou a situação nesta sexta-feira (12).

O ex-apresentador do Jornal Hoje, que atualmente mora na Inglaterra, foi atendido na emergência após sentir dores. "E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações", escreveu nos stories do Instagram.

Em seguida, ele deu detalhes sobre os sintomas. "Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", relatou.

"A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", acrescentou.

Doença de Crohn

Segundo o Ministério da Saúde, a Doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal, que afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.