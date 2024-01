Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi terceira disputa do reality show

Em dia cheio, o domingo (14) no Big Brother Brasil (BBB) 24 contou com a consagração de uma nova liderança. Após a eliminação de Thalyta no segundo paredão, Lucas Henrique foi consagrado o novo líder em prova que contou principalmente com a sorte como principal habilidade.

Todos os 24 participantes participaram da prova deste domingo. A prova contou com questões de conhecimentos gerais, de diversas áreas do conhecimento, como direito, economia criativa, engenharia e TI e saúde.

VEJA COMO FOI A PROVA DO LÍDER

Os 24 competidores tinham que escolher, em rodadas, cartões com as letras "A" e "B" antes de conhecerem as perguntas. Quem estivesse com a resposta certa para cada pergunta, seguia na competição.

A cada rodada, metade dos participantes era eliminado, até sobrarem somente três para a rodada final. Após uma série de três perguntas, sobraram Lucas Henrique, Michel e Wanessa Camargo.

Na quarta e última pergunta, os três precisavam sortear uma bolinha numerada de 1 a 3 e escolher, em ordem numérica, entre as opções A, B ou C, já conhecendo a pergunta que definiria a liderança.

"A energia elétrica necessária para realizar um evento com público de mais de 100 mil pessoas por dia, durante 7 dias, equivale à energia necessária para abastecer cerca de quantas casas durante um mês?", dizia a questão.

A opção correta era B: 7 mil casas e foi escolhida por Lucas Henrique, que se tornou o terceiro líder do BBB 24.

Logo após a prova do líder, os participantes voltaram para a sala para a formação de um novo paredão. Serão três indicados, e a terceira eliminação acontece já na próxima terça-feira (16).