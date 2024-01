Quem saiu do BBB 24? Thalyta é a 2ª eliminada com 22,71% dos votos para ficar

Thalyta foi a segunda eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 24 com 22,71% da média dos votos para ficar. O resultado foi divulgado ao vivo neste domingo (11).

Ela foi parar no paredão após ser puxada para a berlinda por Juninho, mais votado pela casa com seis votos. Também estavam na berlinda Juninho, mais votado pela casa, com seis votos, e Davi, indicado pelo líder Rodriguinho

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

Nesta primeira etapa do BBB, os votos nos paredões são para ficar. Também há duas maneiras de votar: o voto único, que é por CPF, e a votação da torcida, onde é possível votar várias vezes.

O participante eliminado é aquele com o menor percentual em média entre votos da torcida e únicos. Thalyta recebeu uma média de 22,71% dos votos; Juninho, 25,14%, e Davi foi o mais votado para permanecer, com 52,15%.

VEJA A MÉDIA DE VOTOS:

Thalyta

Média: 22,71%

Voto Único: 19,60%

Voto da Torcida: 25,82%

Juninho

Média: 25,14%

Voto Único: 19,64%

Voto da Torcida: 30,64%

Davi

Média: 52,15%

Voto Único: 60,76%

Voto da Torcida: 43,54%

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O segundo paredão do BBB 24 começou a ser formado logo após a eliminação de Maycon, na quinta-feira (11). Rodriguinho venceu a segunda prova do líder e colocou Davi, Isabelle e Beatriz no "Na Mira do Líder", dinâmica na qual três pessoas são pré-indicadas ao paredão para uma ser escolhida no dia da formação da berlinda.

Na sexta-feira (12), Matteus ganhou o anjo. No mesmo dia, na formação de paredão, ele já estava imune e puxou outro brother para ter a imunidade, sendo o escolhido Lucas Pizane. Os outros participantes tiveram que votar entre si, no confessionário.

Os mais votados pela casa foram Raquele e Juninho, ambos com seis votos. O líder teve que escolher quem iria para o paredão, indicando Juninho. Ele pôde puxar outro participante para a berlinda, escolhendo Thalyta. Não teve prova Bate-Volta.