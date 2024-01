Como foi o The Wall neste domingo (14)? Veja detalhes de quadro do Domingão com Huck

Foi ao ar, neste domingo (14), mais um episódio do "The Wall", no "Domingão com Huck", na TV Globo. No quadro, os participantes respondem a perguntas de conhecimentos gerais, e o prêmio máximo pode chegar a R$ 1,7 milhão.

Os participantes deste domingo foram Maria Ângela, costureira de 60 anos, natural do Rio de Janeiro, e o marido João Carlos, de 58 anos. Eles são casados há 32 anos, e em 2020, com a pandemia de Covid-19, a mulher começou a atuar como costureira.

O objetivo dela era conquistar R$ 100 mil no The Wall para melhorar e ampliar o ateliê de costura, que hoje funciona no apartamento do casal na Ilha do Governador, na capital fluminense.

A dinâmica do The Wall conta ainda com bolas verdes e vermelhas, que são dispostas conforme o desejo da pessoa que fica no palco. Em caso de acerto e erro da pessoa no isolamento, a cor da bola ainda pode ser alterada, aumentando ou diminuindo o prêmio.

Na primeira fase, quando os dois ainda estavam no palco, eles conquistaram R$ 41.604. Já na segunda e terceira etapas, quando João Carlos ficou no isolamento do "The Wall", respondendo às perguntas, ele acertou cinco e errou apenas uma.

Pela dinâmica do programa, a pessoa que está no isolamento recebe um contrato decidindo se fica com o valor conquistado na primeira fase mais R$ 5 mil por cada resposta na segunda e terceira etapas. O valor total do contrato foi de R$ 66.604.

Com a dinâmica entre bolas verdes e vermelhas e as respostas feitas por João Carlos, o casal conquistou, na segunda e terceira fases, ao todo, R$ 109.896. João Carlos deveria decidir se ficaria com os R$ 66.604, assinando o contrato, ou se ficaria com o prêmio conquistado no palco, rasgando o papel.

O homem decidiu rasgar o papel, e ele e a esposa levaram para casa R$ 109.896, acima do pretendido pelo casal.

CONFIRA AS PERGUNTAS

Primeira fase (respostas certas em negrito)

1. Siri, caranguejo e lagosta são?

A) Crustáceos

B) Mamíferos

2. Qual o maior planeta do Sistema Solar?

A) Terra

B) Júpiter

3) Qual é a capital de Portugal?

A) Lisboa

B) Roma

4) Qual o nome do processo pelo qual a lagarta passa antes de virar borboleta?

A) Fotossíntese

B) Metamorfose

5) Qual a profissão do super-homem?

A) Médico

B) Jornalista

Segunda fase (isolamento)

6) Quem é o autor do livro "O Pequeno Príncipe", publicado pela primeira vez em 1943?

A) Gustave Flaubert

B) Antoine de Saint-Exupéry

C) Nicolau Maquiavel

7) Qual destes esportes é estreante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

A) Crossfit

B) Skate

C) Breaking

8) O Brasil tem quantas fronteiras terrestres?

A) 9

B) 10

C) 12

Terceira fase (isolamento)

9) Em que ano ocorreu a última reforma da Constituição no Brasil?

A) 1964

B) 1988

C) 1999

D) 2014

10) Qual roupa era especialidade de Mary Quant, estilista que revolucionou a moda dos anos 1960?

A) Minissaia

B) Sutiã

C) Biquíni

D) Saia plissada

11) Quanto é 150% de 6?

A) 4

B) 8

C) 9

D) 15