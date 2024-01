Veja detalhes do figurino de Anitta para show em Fortaleza

Anitta vem repercutindo nas redes sociais com os looks utilizados no "Ensaios da Anitta", show de pré-Carnaval da cantora. Neste domingo (14), a apresentação da artista será em Fortaleza, e a roupa escolhida homenageia o enredo de 2020 da Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro: O Rei Negro do Picadeiro, em alusão ao primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin de Oliveira.

"Na região Norte do Rio de Janeiro, a escola de samba da Tijuca provocou uma reflexão social crucial sobre educação, arte e cultura no Brasil através da representação e resistência negra durante o desfile", escreveu Anitta nas redes sociais.

A cantora estará vestida com roupa que remete a um Soldadinho de Chumbo: "O traje de soldado de lata simboliza o exército aliado aos benjamins que resistem no Brasil", completou a artista. Na vestimenta, predomina o tradicional vermelho do Salgueiro entrecortado pelo preto.

O Ensaios da Anitta em Fortaleza acontece na área externa do Marina Park Hotel e conta com convidados como Matuê, Duda Beat, Rogerinho e Felipe Amorim. O evento começou no fim da tarde deste domingo.

Será a quarta apresentação da cantora em 2024 neste evento de pré-carnaval. Antes, Anitta já se apresentou em Salvador, Florianópolis e Brasília, homenageando Unidos do Porto da Pedra, Acadêmicos do Grande Rio e Mocidade Independente de Padre Miguel, respectivamente.

A artista ainda se apresenta com o Ensaios da Anitta em Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo (25 de janeiro e 4 de fevereiro).