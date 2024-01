Enquete BBB 24: resultado aponta quem deve sair do reality show; veja

Juninho deve ser o segundo eliminado do Big Brother Brasil 24, conforme mostra o resultado da enquete do Diário do Nordeste. O motorista de aplicativo disputa o paredão com Thalyta e Davi. A berlinda foi formada na sexta-feira (12).

Com o voto para ficar, Juninho é o menos votado, com 29,2% (2.629). Em segundo lugar, está Thalyta com 29,6% (2.668) e por fim está Davi com 41,2% (3.708). Mais de 9 mil votos já foram computados na enquete do site. Deverá ser eliminado o participante que obtiver o menor percentual em média entre votos da torcida e únicos.

Legenda: Enquete do segundo paredão foi aberta na sexta-feira (12). Foto: Reprodução

Como foi a formação do paredão

O Paredão começou a ser formado na quinta-feira (11), após Rodriguinho ganhar a prova do líder. Ao vencer, precisou escolher três brothers para formar o "Na Mira do Líder", que funciona como uma "pré-indicação" ao paredão. Ele colocou Davi, Isabelle e Beatriz. Nesta sexta, ele escolheu Davi, tirando as duas meninas da berlinda.

Já o Anjo da semana foi conquistado por Matteus Alegrete, que está imune. Ele também pôde escolher outra pessoa, dando a segunda imunidade para Lucas Pizane.

Durante a formação de paredão Thalyta e Juninho acabaram na berlinda. A votação foi fechada, no confessionário.