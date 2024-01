Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 24? Veja como foi a dinâmica desta sexta (12)

A primeira Prova do Anjo do BBB 24 foi realizada na tarde desta sexta-feira (12) entre os participantes da edição. A disputa, que envolveu a maioria dos brothers, definiu Matteus Alegrete como o imunizado da semana. Além disso, ele ainda possui o poder de conceder o benefício a mais um participante.

Por vencer a prova e se tornar o Anjo, Matteus ainda ganhou passagens para destinos nacionais e internacionais, com direito a acompanhante, por meio da Latam, patrocinadora da disputa.

Legenda: Matteus Alegrete foi o vencedor da Prova do Anjo Foto: reprodução/Globoplay

Mas nem só de coisas boas existem as provas do Big Brother Brasil. O Monstro da semana foi intitulado de 'A Bruxa e o Corvo', definindo Lucas Luigi e Isabelle como os participantes para se vestirem como os personagens. Cada um perdeu 300 estalecas e os dois devem se revezar no caldeirão presente no jardim da casa até o fim do castigo.

Como foi a prova?

Para iniciar a prova e escolher quais participantes estariam aptos a participar, os integrantes do programa sortearam bolinhas azuis e brancas. Quem retirasse as brancas não poderiam participar, enquanto as azuis davam o direito de concorrer ao Anjo.

Participaram da prova os seguintes brothers:

Vinicius

Matteus

Wanessa

Vanessa Lopes

Nizam

Pizane

Fernanda

Giovanna Pitel

Leidy Elin

Marcus

Bin Laden

Luigi

Michel

Talyta

Isabelle

Anny

Todos os inclusos na prova foram instruídos das regras, que determinavam duelos entre os participantes. Diante de várias perguntas, eles precisavam responder temas referentes à patrocinadora da prova. Quem ganhasse, podia avançar na disputa e, logo em seguida, colocar as bandeiras com os próprios nomes em cidades do mundo que recebem voos da Latam.

Legenda: A prova do Anjo foi realizada em etapas entre os brothers do BBB 24 Foto: reprodução/Globoplay

Confira quem passou para a segunda fase:

Talyta

Michel

Marcus

Isabele

Wanessa

Leidy Elin

Matteus

Anny

Assim, todos os classificados passaram por novos duelos. Nessa fase, eles precisavam conquistar novos destinos, substituindo as bandeiras dos colegas pelas próprias para, dessa forma, ganhar o jogo.

Uma série de duelos foram realizados entre os brothers. Leidy Ellen, por exemplo, foi a que mais manteve as bandeiras necessárias para continuar na disputa. Ao fim, apenas Anny e Matteus permaneceram na disputa, com o brother garantindo a vitória na rodada final contra a sister.