Qual a diferença entre 'votos únicos' e 'votos da torcida' no BBB 24? Entenda

O Big Brother Brasil 24 (BBB 24) decidiu trazer diversas novidades para a edição deste ano, e uma das principais é a mudança no modelo de votação do reality show, que agora passa a ser misto: formado pelo voto único e pelo voto da torcida. Mas qual a diferença entre eles? O Diário do Nordeste explica.

Enquanto o primeiro é vinculado ao CPF dos usuários, limitando eles a votarem somente uma vez por votação; o último é semelhante ao esquema antigo do programa e permite que o usuário vote ilimitadamente por votação. No fim, cada montante de votos corresponde a 50% do resultado.

Os espectadores podem votar nas duas modalidades em um mesmo paredão.

O novo modelo busca priorizar a opinião do público para decidir os rumos da competição, reduzindo o poder das torcidas.

O que é o 'voto único'?

Para votar na modalidade de voto único, o usuário terá que se cadastrar no site do Gshow, usando o próprio CPF, além de verificar a autenticidade do acesso, garantindo que só indicará a preferência uma única vez a cada paredão.

Apesar de limitar o usuário a somente um voto por votação, o sistema representa 50% do total de votos do resultado.

A intenção da atração é que o voto único retrate melhor a opinião do público, além de reduzir a influência do engajamento da torcida de cada participante, que costuma organizar votações em massa e mutirões.

O que é o 'voto da torcida'?

Os outros 50% do resultado de cada decisão são representados pelo voto da torcida. Neste modelo, a quantidade de votos por usuário é ilimitada e permite a organização de votações coletivas, geralmente realizadas por fãs dos participantes.

Na modalidade, quanto maior e mais engajada for a torcida na votação, mais chances o participante tem de permanecer no BBB 24.

Para fazer o voto da torcida, o espectador só precisa logar com a conta Globo e votar quantas vezes quiser.

