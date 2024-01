Veja divisão dos grupos VIP e Xepa na segunda liderança do BBB 24

Rodriguinho venceu a prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 nesta quinta-feira (11). Com a vitória, o brother indicou 9 participantes ao VIP. Os demais participantes foram diretamente para a Xepa (Veja lista completa a baixo).

Uma das surpresas do BBB 24 é o "Mira do Líder". O vitorioso da prova semanal deve indicar três para pessoas que pode indicar ao paredão. Davi, Isabelle e Beatriz são os três nomeados pelo líder para possivelmente estarem na berlinda que será formada nesta sexta-feira (12).

XEPA

Lucas Luigi

MC Bin Laden

Vanessa Lopes

Isabelle

Davi

Raquele

Thalyta

Giovanna

Juninho

Michel

Lucas Henrique

Alane

Marcus Vinicius

Beatriz

Leidy Elin

VIP

Rodriguinho

Matteus

Nizam

Giovanna Pitel

Fernanda

Lucas Pizzane

Deniziane

Vinicius Rodrigues

Yasmin Brunet

Wanessa Camargo