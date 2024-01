Participante do BBB 24, Vinicius Rodrigues perde bolsa atleta de R$ 15 mil

Medalhista paralímpico, Vinicius Rodrigues está confinado no Big Brother Brasil (BBB) 2024, fazendo parte do grupo Camarote. Porém, embora ainda não saiba, por conta do reality show, o participante perderá bolsa paga pelo Ministério do Esporte.

Vinicius recebe a chamada "Bolsa Pódio", que contempla atletas que atuam em competições nas modalidades paratriatlo, paraciclismo, bocha e atletismo. A bolsa do participante do BBB é no valor de R$ 15 mil por mês, segundo o site do Ministério.

Veja também

Ao que tudo indica, a Secretaria Nacional de Alto Desempenho não foi notificada da participação do paranaense no reality show. Por estar confinado no programa, consequentemente Vinicius não está treinando nem competindo em nenhuma modalidade. Segundo uma nota emitida pelo Ministério do Esporte nesta semana, o esportista deve ter o benefício suspenso.

"Soubemos, por meio da mídia, e o atleta será notificado para no prazo de 10 dias nos informar se realmente irá participar do programa [BBB]. Caso confirme sua participação, o pagamento do benefício será suspenso, tendo em vista que não cumprirá o plano esportivo aprovado", disse a nota divulgada.

Se o benefício for suspenso, e Vinicius eliminado do BBB 24, ele pode entrar com um pedido para retomar o auxílio, que recebe desde 2016.

A carreira de Vinicius no paratletismo começou aos 19 anos, quando sofreu um acidente de moto, em Maringá (PR), sua cidade natal. Ele teve parte da perna esquerda amputada e hoje compete nos 100 metros rasos, tendo conquistado uma medalha de prata para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020.