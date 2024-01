Sincerão BBB: veja como foi primeira dinâmica da temporada

Uma nova dinâmica estreou no BBB 24 nesta segunda-feira (15). O Sincerão, que substitui o Jogo da Discórdia neste ano, colocou fogo no parquinho no reality show da TV Globo.

O apresentador Tadeu Schmidt iniciou explicando que somente os protagonistas da semana participam da dinâmica. Em seguida, ele chamou o líder Lucas Henrique e os emparedados, Beatriz, Davi e Lucas Pizane para participarem do "Sincerão" no gramado, enquanto o restante da casa permaneceu na sala assistindo tudo pela TV.

Veja também

ENTENDA A DINÂMICA

Os participantes tiveram que eleger os brothers para diversas categorias, como "biscoiteiro" e "planta". Caso eles escolhessem um dos brothers que estavam no gramado, a pessoa teria direito à resposta. Caso o participante escolhesse uma das pessoas da casa, a pessoa não teria a chance de se defender ao vivo.

VEJA AS ESCOLHAS DOS PARTICIPANTES

Quem é o biscoiteiro da casa?

Lucas Henrique escolheu Beatriz;

Beatriz escolheu Lucas Henrique;

Davi escolheu Nizam;

Lucas Pizane escolheu Marcus Vinicius

Quem é a planta da casa?

Lucas Henrique escolheu Raquele;

Beatriz escolheu Vinícius Rodrigues;

Davi escolheu Lucas Pizane;

Lucas Pizane escolheu Raquele.

Monte seu pódio

Lucas Henrique escolheu Leidy Ellen (2º lugar) e Vinícius Rodrigues (3º lugar);

Beatriz escolheu Deniziane (2º lugar) e Alane (3º lugar);

Davi escolheu Isabelle (2º lugar) e Giovanna (3º lugar);

Lucas Pizane escolheu Fernanda (2º lugar) e Nizam (3º lugar).

Não Vence