Enquete BBB 24: parcial aponta quem deve sair e ficar no reality show no segundo paredão

Lucas Pizane deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 24, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. Este é o terceiro paredão da edição deste ano, também formado por Beatriz e Davi, e o público deve votar em que deseja que permaneça no confinamento.

Pizane está com apenas 19,2% dos votos computados pelos leitores do Diário, enquanto Beatriz surge com 25,3% dos votos para permanecer na casa. Quem não parece correr riscos é Davi, que aparece com 55,5% da preferência dos acessos. Até então, a enquete já conta com mais de 11 mil votos.

Vote na enquete:

Formação de Paredão

O Paredão começou a ser formado no domingo (14), após a eliminação de Thalyta e a vitória de Lucas Henrique na prova do líder. Sem "Na Mira do Líder", Lucas Henrique escolheu Beatriz para ir direto para a berlinda.

Antes da votação, seis participantes foram vetados de votarem no confessionário por outros brothers após sorteio, mas ainda poderiam ser escolhidos pelos demais competidores para irem ao paredão. Os 17 concorrentes restantes foram para a votação fechada.

Assim, o líder sorteou seis pessoas. Elas deveriam escolher um participante para vetar da votação no confessionário. Os escolhidos foram:

Giovanna vetou Nizam;

Beatriz vetou Rodriguinho;

Deniziane vetou Juninho;

Yasmin Brunet vetou Luigi;

Vinícius vetou Raquele;

Davi vetou Matteus.

Sem imunizados além de Lucas Henrique, os 17 participantes que não foram vetados foram para a votação fechada no confessionário da casa.

Vanessa Lopes votou em Alane;

Vinícius votou em Michel;

Deniziane votou em Raquele;

Beatriz votou em Lucas Pizane;

Davi votou em Nizam;

Fernanda votou em Alane;

Marcus Vinícius votou em Lucas Pizane;

Giovanna votou em Juninho;

Michel votou em Nizam;

Isabelle votou em Nizam;

Lucas Pizane votou em Alane;

Giovanna Pitel votou em Alane;

MC Bin Laden votou em Raquele;

Yasmin Brunet votou em Marcus Vinícius;

Wanessa Camargo votou em Davi;

Leidy Elin votou em Lucas Pizane;

Alane votou em Lucas Pizane.

Assim como na última sexta-feira (12), novo empate em quatro votos, desta vez entre Alane e Lucas Pizane. O líder teve de dar o voto de minerva, e optou por Lucas Pizane.

Os seis participantes vetados foram chamados ao confessionário, onde deveriam, em consenso, escolher um participante para compor o paredão triplo. O escolhido do grupo foi Davi.