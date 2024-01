José Roberto Burnier agradece apoio do público ao retornar à TV após infarto

De volta ao trabalho após um infarto e uma cirurgia de emergência no coração, no fim do ano passado, o jornalista José Roberto Burnier agradeceu o apoio e o carinho que recebeu do público na volta à TV Globo, para apresentação do SP2 desta segunda-feira (15).

"Antes de iniciar as notícias do dia, quero dizer que estou muito feliz por estar de volta. Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Vida que segue", declarou Burnier na abertura do jornal, de forma bastante emotiva.

Mais cedo, ele compartilhou um vídeo no Instagram comentando a volta ao telejornal. Ele rememorou que passou mal em 29 de dezembro e que, dentro do mesmo elevador onde se filmava naquele momento, tomou a decisão de procurar ajuda médica quando viu que não estava bem. "Foi o que me salvou", enfatizou.

Algumas horas antes, ele também divulgou imagem de um coração bombeando sangue e recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio. "Sim, a beleza e a perfeição do nosso motor chamado coração. Bom retorno com muita saúde", disse uma seguidora. "Feliz retorno ao trabalho. Deus está no comando de tudo", escreveu mais uma.

No último domingo (14), o jornalista disse que está "recuperando pouco a pouco a vida normal". "Estou aqui com a cachorrada, estamos aqui passeando um pouquinho. Espero que vocês tenham um domingo excelente. Amanhã estaremos juntos no noticiário acompanhando tudo o que acontece na grande São Paulo e no Estado, também. Até amanhã".

O jornalista José Roberto Burnier sofreu um infarto, em 29 de dezembro, e teve de passar por uma cirurgia no coração. O âncora esteve internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, até 5 de janeiro. De acordo com o hospital, Burnier foi submetido a um cateterismo cardíaco, procedimento para examinar vasos sanguíneos e o interior do coração, que detectou a obstrução de uma de suas artérias. A cirurgia foi realizada “com sucesso”, segundo o boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês. Ele recebeu alta