Filha de Mingau conta que pai segue em clínica de reabilitação depois de deixar UTI

Após receber alta da UTI, o baixista Mingau segue internado e a filha do músico, Isabella Aglio, utilizou seus stories no Instagram, nesta segunda-feira (15), para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do artista.

"Eu precisava vir aqui falar com vocês que tem dado tanto apoio para a gente. Compartilhei um post semana passada, mas quem não viu, meu pai teve alta da UTI, onde ele ficou quatro meses. Foi uma vida ali praticamente", desabafou para os seus 124 mil seguidores.

E complementou: "Graças a uma equipe maravilhosa que ele teve todos os cuidados, [meu pai] pode ter essa alta e, agora, ele está em uma clínica. Ainda não é o momento de vir para casa. Ainda se tem muita coisa para ser trabalhada nessa reabilitação".

Por fim, Isabella disse, dando ênfase à força que vem recebendo dos fãs: "A gente tem fé, isso que importa. Ele está aqui, está bem, tendo todo o cuidado e tratamento necessário. Quero agradecer todos vocês que mandam mensagens de apoio, de carinho e ajudam de alguma forma".

Em 23 de dezembro, Isabella também fez uso do Instagram para agradecer pela cadeira de rodas que o pai ganhou de uma empresa, além da ajuda de R$ 10 mil. "Aqui toda vitória é muito comemorada", contou a jovem ao descobrir que Mingau tinha conseguido mexer o polegar durante um exercício.

O baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Amaral, de 56 anos, recupera-se do tiro que tomou na cabeça durante uma viagem a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, em 2 de setembro.