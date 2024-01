Quatro cearenses estarão na nova novela das 18h da TV Globo; conheça

Ceará estará muito bem representado em "No Rancho Fundo", a nova novela das 18h da TV Globo. Quatro atores da terrinha estarão na atração, cuja história acontece na cidade fictícia de Lasca Fogo, ambientada no Cariri paraibano. São eles: Haroldo Guimarães, Igor Jansen, Jorge Ritchie e Ana Maria Mangeth.

Haroldo será Primo Cícero. Ele é viúvo, pai de três filhas e primo da protagonista Zefa Leonel (Andreia Beltrão). Jorge Ritchie, por sua vez, será Torquato Tasso, mordomo da família Ariosto e cujos chefes são os personagens de Du Moscovis e Valdineia Soriano.

Igor Jansen viverá Aldenor, um dos “agregados” da protagonista Zefa Leonel, ao passo que Ana Maria Mangeth estará na pele de Escolástica, secretária do prefeito, uma das personagens egressas de "Mar do Sertão", outra produção global.

Trajetórias

Com diferentes trajetórias e experiências, os atores prometem abrilhantar a novela. Haroldo Guimarães atua há 24 anos na área de Direito Civil e Trabalhista no Ceará, e já promete que a carreira de advogado não será suspensa devido à atuação na TV. Igor Jansen ficou conhecido por protagonizar as novelas "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça" no papel de João Barros da Silva. O jovem de 19 anos é também cantor e dublador.

Jorge Ritchie tem formação em teatro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e na Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua em teatro, TV e cinema desde 1990. Neste último, atuou em longas como “Cine Holliúdy 1” e “Cine Holliúdy 2” e “Chacrinha - O Velho Guerreiro”. Foi agraciado com o prêmio de Melhor Ator na terceira edição do Cine Ceará e já integrou o elenco de outras produções globais.

Por fim, Ana Maria Mangeth é graduada em Educação Artística pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora de Artes Cênicas e de Educação Artística concursada pela Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Também tem Bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá e é advogada constituída pela OAB-RJ (2010). Além da já citada "Mar do Sertão", Ana foi do elenco de "Velho Chico".

A novela

A trama principal de "No Rancho Fundo" conta a história de amor de Quinota. Ela sonha em encontrar Marcelo, o grande amor, nascido na cidade vizinha, Lapão da Beirada. O relacionamento rende um casamento forçado, diante da preocupação com a reputação da protagonista.

A novela sucederá "Elas por elas" depois do cancelamento de "O País de Alice", história de Lícia Manzo.