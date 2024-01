Cearense Haroldo Guimarães é confirmado no elenco de nova novela das 18h da TV Globo

O ator cearense Haroldo Guimarães, 46, irá estrear em novela na TV Globo na faixa das 18 horas. Conhecido por papéis de humor — em produções como "Cine Holliúdy" — ele dará vida ao personagem Primo Cícero em "No Rancho Fundo". Escrita por Mário Texeira e dirigida por Allan Fiterman, a produção é inspirada na peça "A Capital Federal", de autoria de Artur Azevedo, e ainda não tem data de estreia.

Na trama, Haroldo Guimarães será um comerciante e pai viúvo de três meninas: Fé, Esperança e Caridade. Ele será primo da personagem principal, chamada Zefa Leonel (Andreia Beltrão). A novela conta ainda com Larissa Bocchino como protagonista — interpretando a personagem Quinota — e Luisa Arraes como Blandina, a grande vilã da história.

No currículo, o ator cearense já soma obras na TV aberta e no cinema. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ao ser questionado se sonhava em fazer novela, Haroldo declarou que era algo já pensado.

"Eu imaginei fazer novela porque quando eu entrei na Globo isso passou a ser uma possibilidade, na época que entrei para fazer série. Dos outros atores, ouvi que é uma oportunidade boa por conta da visibilidade. A série é um produto premium, feita com mais calma. A novela tem uma abrangência maior", comentou o ator.

Ele afirma, porém, que ponderou muito antes de aceitar mudar a vida por conta da novela, mas foi motivado por amigos e familiares a assumir o novo trabalho. "Não é uma oportunidade que se possa desperdiçar", frisou.

Ambientada no Cariri paraibano

A novela vai se passar na cidade fictícia de Lasca Fogo, ambientada no Cariri paraibano. A trama principal conta a história de amor de Quinota. Ela sonha em encontrar Marcelo, o grande amor, nascido na cidade vizinha, Lapão da Beirada. O relacionamento rende um casamento forçado, diante da preocupação com a reputação da protagonista.

Vida de ator e de advogado

O cearense já iniciou a mudança para o Rio de Janeiro e deve ficar fora do Ceará até outubro. Ele até já foi recepcionado por outros atores com um churrasco.

Há 24 anos atuando no Direito Civil e Trabalhista no Ceará, Haroldo conta que a vida como advogado não irá parar.

"Nos dias de folga, [terei] reunião online. Engraçado que eu tinha alugado uma sala nova por 30 meses, do meu escritório. No outro dia, a Globo me liga querendo saber se eu queria fazer novela. Desde outubro do ano passado negociamos. Vai ser parceria com meus colegas de escritório", ressaltou o ator.

Legenda: Haroldo Guimarães em dia de folga no Rio de Janeiro com Edmilson Barros, Vitor Barros, Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Ju Passos, Antônio Falcão, Gustavo Falcão e Marisa Carneiro Foto: Arquivo Pessoal

"No Rancho Fundo" irá suceder a novela "Elas por elas" depois do cancelamento de "O País de Alice", história de Lícia Manzo.

