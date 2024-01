José Roberto Burnier passa mal, dirige até hospital e descobre infarto

O jornalista da TV Globo José Roberto Burnier sofreu um infarto na última sexta-feira (29) em São Paulo. Ele passou mal logo após comandar o SP2 (segunda edição do jornal local) e foi dirigindo até o hospital, onde foi diagnosticado o infarto.

"Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo. Não sabia que estava infartando, e o [médico cardiologista Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", relata Burnier em entrevista ao portal F5.

Já no hospital, na madrugada do sábado (30) o apresentador foi submetido a uma angioplastia, cirurgia caracterizada pela desobstrução das artérias do coração por meio de cateterismo. Ele passa bem.

"Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus", celebra.

O jornalista de 63 anos permanece internado no hospital Sírio Libanês e não tem previsão de alta. Ainda de acordo com a reportagem, Burnier contou a amigos que suspeita já ter apresentado duas edições do SP2 já infartado, devido à extensão do bloqueio da artéria do coração.

Sem previsão de alta e afastado das atividades no trabalho, a condução do SP2 vem sendo feita pela repórter Ana Paula Campos.