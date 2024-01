Luan Santana ganha relógio avaliado em R$ 432 mil de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo realizou uma festa de Ano Novo privada em Portugal e convidou o cantor Luan Santana para fazer uma apresentação. O artista marcou presença no evento por conta do aniversário da mãe do jogador de futebol, Maria Dolores Aveiro, que completou 69 anos e é fã do brasileiro.

Além de aparecer na celebração, o sertanejo também ganhou um presente especial, um relógio Rolex, avaliado em aproximadamente R$ 432 mil. Segundo Santana, esse é o seu primeiro item da marca de luxo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, CR7 conversa com o rapaz sobre sua vida na Arábia Saudita, país que passou a morar desde que começou a jogar no clube Al-Nassr.

"Você não fez isso, não... Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex... Que momento! Das mãos do homem...", comenta o músico no registro.