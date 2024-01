Nattan desobedece médicos, toma 'bomba de remédios' e confirma show no réveillon do Rio de Janeiro

Nattan vai subir ao palco neste domingo (31) no réveillon na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um dos principais do Brasil, para comandar a virada de ano. Antes dúvida em virtude de problemas de saúde, o cantor cearense confirmou a presença.

"Vou usar toda essa energia e minha força que vem do meu coração e subir no palco do réveillon de Copacabana e levar o meu melhor, levar energia para vocês, que é o que esperam de mim", disse o cantor no Instagram.

Ao lado do réveillon no Aterro da Praia de Iracema, o show da virada do ano na praia de Copacabana é considerado o maior do Brasil.

No palco principal, além de Nattan, que vai comandar a passagem de 2023 para 2024, sobem Luísa Sonza, Glória Groove, Ludmilla e a bateria da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba campeã do Carnaval deste ano no Rio de Janeiro.

Veja também

Entenda

A apresentação de Nattan em Copacabana marca um período turbulento de saúde de cantor nos últimos dias. O artista cearense cancelou, tanto na sexta-feira (29) quanto no sábado (30), três apresentações que faria no Nordeste.

Na sexta-feira, Nattan subiria ao palco em Barra de São Miguel, em Alagoas, mas cancelou a apresentação. Ele passou a ter sintomas de problemas de saúde, e para substitui-lo, foi chamado às pressas o cantor Felipe Amorim.

Já no sábado, o cearense iria cantar no segundo dia do Réveillon do Recife 2024, logo antes da baiana Ivete Sangalo, no polo da praia do Pina.

A apresentação também foi cancelada, assim como o show previsto em uma festa particular na praia de Maracaípe, também em Pernambuco. A cantora Anitta foi quem o substituiu.

Sem dar detalhes dos problemas de saúde, Nattan relatou nas redes sociais que estava com dificuldades na voz: "depois vou explicar realmente tudo o que está acontecendo".

Contrariando orientação médica, o cantor se automedicou, e conseguiu falar normalmente na manhã deste domingo (31). Ele já embarcou para o Rio de Janeiro, onde se apresenta.

"Ontem ainda estava sem voz total, hoje tomei uma bomba de remédios pela manhã para conseguir ter voz e realizar um dos meus maiores sonhos: levar minha música para fora e estar no palco em Copacabana, no Rio de Janeiro. (...) Criei forças em Deus mesmo com as medicações, contra os médicos, que me pediram para esperar para ver, mas quero tentar porque é um sonho e não posso deixar o sonho passar", finalizou.