Alok surpreende público com show de drones em Fortaleza, projeta imagens e homenageia o Nordeste

Alok surpreendeu o público de Fortaleza logo no início do novo ano. Pela primeira vez, o artista trouxe à capital cearense o show de drones que deram as boas-vindas para 2024 com mensagens positivas e de homenagem ao Nordeste. Uma flor, um coração e até um chapéu de cangaceiro, além de mensagens como “Deus nos abençoe”, “Não estamos sós” e “Arrocha Nordeste”, foram formadas no céu em um espetáculo com cerca de 200 drones.

O DJ goiano subiu ao palco do Réveillon de Fortaleza depois do cantor Wesley Safadão, que comandou a virada. Os drones foram testados ainda durante a apresentação de Ney Matogrosso, quando alguns dos equipamentos sobrevoaram o público com jogo de luzes.

Na virada de 2022 para 2023, foi Alok quem comandou a contagem regressiva em Fortaleza. Dias antes da apresentação no Réveillon 2024, o DJ comentou sobre voltar à Capital e realizar o show de drones no Aterro da Praia de Iracema.

"É uma alegria enorme voltar a Fortaleza em um dos eventos mais especiais que existe que é o Réveillon. Trazer os drones para esse momento ganha um significado ainda maior, porque é uma forma lúdica de desejar os melhores sentimentos para o ano que inicia. Vamos iluminar o céu, mas também os corações e mentes de todos que estiverem assistindo ao show. Será mágico", disse.

Legenda: DJ Alok homenageou o Nordeste com espetáculo de drones durante show no Réveillon de Fortaleza Foto: Daniel Calvet

A performance tecnológica tinha sido apresentada em ocasiões como no "Show do Século", em Copacabana, Rio de Janeiro, e no festival paulistano The Town.

QUEDA DE DRONE

Um dos drones do DJ Alok caiu na plateia durante um show em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), na última quinta-feira (28). O equipamento ficou preso no cabelo de uma espectadora. Um vídeo com imagens de pessoas ajudando a mulher circulou nas redes sociais.

Na tarde do domingo (31), o artista se pronunciou sobre o ocorrido. Ele explicou que o drone era realmente seu e falou sobre o estado de saúde da jovem. "A menina está bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda assistência pra ela”, afirmou.

Questionado por não ter parado a apresentação no momento em que o drone havia caído, ele comentou que não havia percebido. “Na verdade, galera, naquele momento o show tinha acabado e tinham oito mil pessoas na minha frente pedindo mais. Então tinha muita informação rolando ali, então realmente naquele momento, naquele instante, eu não percebi”, disse.

Alok explicou que, ao ser informado da situação, pediu imediatamente para sua equipe buscar a jovem e dar assistência a ela. O DJ ainda disse ter sido a primeira vez que isso ocorria em um show seu e que a queda do drone foi falha humana.