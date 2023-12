Drone cai na plateia durante show do Alok e prende no cabelo de espectadora

Um drone caiu na plateia durante o show do DJ Alok em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), na última quinta-feira (28) e ficou preso no cabelo de uma mulher. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o incidente, que ocorreu próximo ao palco. Nas imagens, outros espectadores aparecem tentando ajudar a moça.

Seguranças também ajudaram a espectadora a desenroscar o equipamento utilizado para filmar a apresentação. A assessoria do DJ afirmou que, após o show, o artista levou os envolvidos até o camarim e se desculpou pelo ocorrido. Ninguém se machucou, segundo a assessoria.

Alok vai se apresentar no Réveillon de Fortaleza neste domingo (31). A festa começa às 18h, com apresentação de Paulo José Benevides, Camila Marieta e Geovana Bezerra. Marina Sena, Ney Matogrosso e Titãs seguem animando a noite. Às 23h30, tem início o show de Wesley Safadão, que vai comandar a hora da virada. Depois, o DJ Alok sobe ao palco, à 1h20, e João Gomes e Taty Girl complementam o line-up.

Um incidente semelhante com drone ocorreu em Fortaleza, no dia 9 de dezembro, quando um drone caiu e ficou preso no cabelo de uma mulher durante um dos shows da festa do Forró no Sítio.

Alok se pronuncia

Na tarde deste domingo (31), o artista se pronunciou nas redes sociais em relação aos questionamentos que ele estava recebendo sobre o ocorrido. Ele explicou que o drone era realmente seu e sobre o estado de saúde da jovem.

"A menina tá bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda assistência pra ela. A terceira dúvida é por que eu não parei o show, por que que eu continuei tocando com aquela situação quando ela era na minha frente. Na verdade, galera, naquele momento o show tinha acabado e tinham oito mil pessoas na minha frente pedindo mais. Então tinha muita informação rolando ali, então realmente naquele momento, naquele instante, eu não percebi", disse.

Alok ainda explicou que ao ser informado da situação e pediu imediatamente para sua equipe ir buscar a jovem e dar assistência a ela. O DJ mundialmente conhecido ainda disse que tirou foto com fã e que essa foi a primeira vez que isso ocorria em um show seu. Ele ainda explicou que a queda do drone foi falha humana.

Um fã sugeriu que ele pagasse um ano de salão de beleza a garota e Alok acatou a ideia. Além de tambem recebido o convite uma clínica do artista.

Por fim, o artista comentou sobre as diversas polemicas que enfrentou em 2023. "Foi um ano com muita polêmica. Eu acho que o último dia do ano não poderia ser diferente, mas... Espero que 2024 seja um ano mais leve, mais tranquilo. Feliz ano novo", concluiu.