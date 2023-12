Show de Alok faz cidade no Interior de SP preparar 'operação de guerra' para receber cantor; entenda

O show do DJ Alok nesta quarta-feira (27), em Gavião Peixoto, no Interior de São Paulo, terá uma "operação de guerra". O evento contará com esquema de segurança organizado pela gestão municipal, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária. Conforme o g1, são esperadas 20 mil pessoas no Centro de Eventos do Parque Industrial, enquanto o município tem 4.702 habitantes.

O policiamento contará com reforço no efetivo de 50 PMs. A prefeitura também contratou uma equipe de 150 pessoas para atuarem como seguranças particulares, brigada de incêndio e na orientação do público. Alok foi contratado pela cidade por R$ 450 mil.

O Ministério Público também exigiu que os ingressos fossem entregues antes do dia do evento, ligados ao nome e CPF e a proibição de menores de idade desacompanhados.

Algumas ruas terão as rotas alteradas para comportar todos os veículos. A área do show será isolada e só pessoas com ingressos poderão entrar. Haverá ainda monitoramento por câmeras. Antes e após o evento, agentes de trânsito irão utilizar o bafômetro em fiscalização.

Os ingressos, divididos em cinco lotados, já estão esgotados e irá quase quadruplicar o número de habitantes da cidade.

Aniversário do município

Além do DJ internacional, festa também conta com a cantora Yasmin Santos e a dupla sertaneja Ícaro e Gilmar, contratados com cachês de R$ 172 mil e R$ 280 mil. O evento é organizado há 4 meses e a cidade só possui quatro restaurantes. Em Gavião Peixoto não há hotéis ou pousadas.

Em julho, o grupo Raça Negra reuniu o público de 14 mil pessoas. O do DJ irá superar essa marca.

A cidade tem constantes visitas de artistas sertanejos como Bruno e Marrone, Gian e Giovani e Gustavo Mioto.