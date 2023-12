Drone cai e enrosca no cabelo de mulher em festa do Forró no Sítio, em Fortaleza

A analista de sistemas Thaiz Silva, de 30 anos, foi surpreendida, na noite do último sábado (9). Enquanto curtia um dos shows de festa do Forró no Sítio, em Fortaleza, um drone caiu em cima dela. Com as hélices ainda girando, o equipamento se enrolou no cabelo da jovem.

Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais e mostram várias pessoas tentando soltar o aparelho.

Thaiz contou ao Diário do Nordeste que ficou "em choque". "Pegou todo mundo de surpresa. Foi muito rápido. [Fiquei com uma] sensação de que não estava acreditando que aquilo aconteceu comigo. Só falava: 'desliga, que ele está ligado'. Ele estava quente", lembra.

Após as imagens serem compartilhadas em um perfil no Instagram, ela recebeu inúmeras mensagens. Eram pessoas compartilhando o vídeo ou marcando Thaiz na publicação. "Passei o dia respondendo o povo querendo saber como foi isso", ri. Ela até ganhou alguns seguidores na rede social. "Mas nada comparado com a repercussão do vídeo", conta.

Nas imagens, Thaiz aparece tranquila — até rindo em alguns momentos. "Eu não sou muito calma, mas na hora... acho que foi uma coisa que eu não esperava. Pensava que se eu ficasse nervosa era pior", lembra. O namorado, que tinha saído no momento do incidente, viu a situação e tentou acalmá-la, achando que ela estivesse chorando. "E eu só fazia rir da situação", complementa.

Levou cerca de 30 a 40 minutos para a analista de sistema se ver livre do drone, que antes de se enroscar no cabelo dela bateu em outra pessoa. Na ocasião, nenhum ferimento grave ocorreu. "A gente está rindo agora, mas poderia ser algo mais sério. Porque é um risco, né? Ele bateu primeiro no braço de uma amiga. Poderia ter batido no meu rosto", alerta.

Drone caiu por interferência de sinal, diz organização

O Diário do Nordeste entrou em contato com a organização da festa. Segundo os organizadores do evento, vários drones faziam imagens aéreas das apresentações musicais. Os diferentes sinais dos equipamentos acabaram gerando interferência e ocasionou o pouso emergencial de um dos aparelhos.

Ainda conforme a assessoria da festa, a equipe técnica informou que o "drone que caiu era leve". O responsável por operar o equipamento foi até Thaiz e prestou atendimento.

Para um melhor suporte, um membro da equipe técnica informou que iria sair e buscar uma ferramenta para retirar o aparelho do cabelo da analista de sistemas com mais facilidade.

Ao retornar ao local com a ferramenta, o drone havia sido retirado e quebrado, além da câmera Go Pro presa ao drone ter sido danificada.