Réveillon de Fortaleza 2023: Festa da virada retorna à Praia de Iracema após dois anos

Após dois anos de restrições devido à pandemia de Covid-19, a multidão volta a ocupar o Aterro da Praia de Iracema para acompanhar a passagem do ano neste sábado (31). O Réveillon 2023 em Fortaleza começou já na sexta-feira (30), com shows de Vanessa da Mata, Luísa Sonza, Xand Avião e outros.

A tradicional festa tem expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas, segundo anunciou o prefeito José Sarto em coletiva de imprensa. Para a época de fim de ano, a projeção de incremento na economia da capital é de R$ 3 bilhões.

Oito atrações ocupam o palco neste sábado (31), de Luan Santana a Alceu Valença. Veja os horários das apresentações:

Legenda: Waldonys e Camila Marieta abrem Réveillon de 2023 na Praia de Iracema Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Alcione sobe ao palco do Réveillon de Fortaleza 2023 Foto: Kleber Gonçalves

18h - Waldonys / Camila Marieta

19h05 - Felipe Amorim

20h10 - Alcione

21h35 - Alceu Valença

23h - Alok

00h55 - Nando Reis

2h20 - Luan Santana

3h43 - Mari Fernandez

Legenda: Expectativa de público é de 1,5 mi Foto: Eunilo Rocha

Os moradores e turistas começaram a ocupar o Aterro da Praia de Iracema no início da tarde. Para garantir um bom local, Jane Cavalcante, de 29 anos, chegou 15h para montar o 'cercadinho' com a família. A paraense de Belém, que veio pela primeira vez a Fortaleza, queria ter a melhor visão do show de Mari Fernandez.

Jane Cavalcante "Muita gente vai chegar ainda. Eu fiz esse sacrifício para poder ver a Mari, a cantora que mais amo. Espero que 2023 seja um ano incrível e que eu possa estar aqui novamente”

Legenda: Paraense Jane Cavalcante curte shows na Praia de Iracema com a família Foto: Eunilo Rocha

A servidora pública federal Geceilma Pedrosa, de 36 anos, chegou à Capital para se reconectar com suas raízes cearenses, herdadas da mãe. “Conhecer Fortaleza era um sonho para mim. Tinha uma parte da minha história que eu precisava reviver”, explica.

A manauara espera que “as pessoas tenham mais tolerância, independentemente da política e da religião” no novo ano que se inicia.

Legenda: Servidora Geceilma Pedrosa curte virada do ano ao lado da família na Praia de Iracema Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Multidão curte shows na expectativa da virada de ano Foto: Eunilo Rocha

Grande estrutura

O Réveillon de Fortaleza tem a maior estrutura ente as capitais do Norte-Nordeste, conforme a gestão municipal. O arranjo montado no Aterro da Praia de Iracema tem 14.736 metros quadrados, com um palco de mais de 60 metros de largura.

O Plano Operacional conta com 1.815 policiais militares e 650 guardas municipais para trabalhar na segurança do evento, além de 32 viaturas, 72 motocicletas e 18 cavalos.

Legenda: Turistas e fortalezenses curtem Réveillon de 2023 na Capital cearense Foto: Kleber Gonçalves

O Corpo de Bombeiros reforçará a segurança do evento e o Quartel do Mucuripe será uma das referências para o salvamento de pessoas caso haja alguma ocorrência.

O Aterro terá ainda três postos médicos avançados (PMAs) para o socorro de feridos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá gerenciar as estrutura, como apoio do Samu.

Pacientes que precisarem ser removidos poderão ser encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF), que será a referência, além de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Para o deslocamento dos moradores ao aterro, 176 ônibus extras reforçam a operação das 16h deste sábado (31) às 5h de domingo (1º). O transporte público será gratuito durante o período.