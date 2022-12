Com cobertura completa do SVM, Réveillon de Fortaleza começa hoje (30)

Depois de três anos sem a tradicional festa de Réveillon, Fortaleza volta com a maior programação do Norte e Nordeste, que se inicia nesta sexta-feira (30), às 18h e continua no sábado (31). Para acompanhar cada detalhe da grande festa que acontecerá no Aterro da Praia de Iracema, todos os canais de comunicação do Sistema Verdes Mares – TV Diário, TV Verdes Mares, G1, FM 93, Rádio Verdinha e Diário do Nordeste – vão estar empenhados em fazer uma cobertura em tempo real, levando informações para todos que não estarão presentes nos dois dias de evento.

As equipes do SVM vão mostrar todos os detalhes da festa, passando pela expectativa e emoção do público, falando com os artistas e atrações musicais, além de todos os ângulos de imagens e câmeras. No Dia 30, a cobertura inicia-se às 00h45 e no dia 31, às 01h da manhã. Haverá flashes na TV Diário durante a programação.

Subirão no palco desta sexta-feira os artistas Paulo José Benevides, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luiza Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattanzinho e Marcia Felipe. Já na noite da passagem de ano (31), a programação tem início com Waldonys e Camila Marieta, seguindo com Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

Além dos shows, uma feira de economia criativa também estará à disposição do público. A virada ficará sob o comando de Alok, com um show luminotécnico, cênico e audiovisual, respeitando a legislação municipal em vigor, conforme a Lei nº 11.140 de 2021, que estabelece a proibição do uso de fogos de artifícios barulhentos na cidade de Fortaleza.

São esperados 600 mil turistas para o período (20 de dezembro a 5 de janeiro), com gasto per capita de R$ 5 mil e permanência média de 6,5 dias, de acordo com o Observatório do Turismo, vinculado à Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor). A taxa de ocupação hoteleira deve ficar acima dos 90% e a grande quantidade de visitantes movimentará mais de 50 setores que compõem a cadeia turística, como passeios, comércio e restaurantes. A projeção é que R$ 3 bilhões sejam incrementados na economia da Capital.

Plano operacional

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, mais de 1.800 profissionais das Forças de Segurança do Ceará atuarão na Operação Réveillon 2023 em Fortaleza. Mais de 470 guardas municipais estarão em patrulhamento por meio de viaturas, a pé, em motocicletas e câmeras de videomonitoramento em tempo real, além de apoiar as ações de fiscalização ao longo da Av. Beira-Mar. No trânsito, 226 agentes e orientadores farão operação especial de tráfego.

Para o deslocamento da população até o Aterro, a frota de ônibus nos dias 30 e 31 de dezembro estará com 176 veículos extra e sete linhas expressas, saindo dos terminais de Fortaleza. A Prefeitura garante a gratuidade no transporte coletivo no dia 31 de dezembro, iniciando às 16h e encerrando às 5h do 1º de janeiro de 2023. A Tarifa Social estará em vigor de 0h até 16h do 31 e a partir das 5h do 1º de janeiro. A gratuidade será garantida para todos os passageiros, seja nos ônibus, nas estações e nos terminais.



Confira os horários das atrações do Réveillon de Fortaleza:

Sexta-feira 30/12

Paulo José: 18h

Jorge Aragão: 19h05

Vanessa da Mata: 20h25

Getúlio Abelha: 21h25

Luisa Sonza: 22h35

Daniela Mercury: 00h00

Xand Avião: 01h20

Nattanzinho: 02h40

Marcia Felipe: 04h00



Sábado 31/12

Waldonys / Camila Marieta: 18h00

Felipe Amorim: 19h05

Alcione: 20h10

Alceu Valença: 21h35

Alok: 23h

Nando Reis: 00h55

Luan Santana: 02h20

Mari Fernandez: 03h45