Réveillon 2024: veja os looks escolhidos pelos famosos para a virada de ano

A virada de ano é um momento especial para diversas pessoas e tem muita gente que se importa não apenas com a escolha do local, mas também com a escolha da roupa. Para o Réveillon 2024, alguns famosos optaram por looks confortáveis e básicos, já outros apostaram em peças com muito brilho e cheias de personalidade.

No Brasil, geralmente as pessoas usam vestimentas brancas, mas há uma superstição que usar determinadas cores na virada de ano podem atrair alguns desejos. Confira a seguir as peças usadas pelas celebridades brasileiras.

Roupas dos famosos para a virada de ano

A influenciadora Virgínia Fonseca passou a virada de ano com o marido Zé Felipe e as filhas na Fazenda Talismã, do sogro Leonardo, em Jussara Goiás.

Ela optou por usar um cropped e uma calça branca. Já o cantor Zé Felipe usou uma camisa branca e um short rosa. As filhas do casal também estavam vestidas de branco.

A apresentadora Sabrina Sato escolheu um hotel em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, para celebrar o Réveillon 2024 junto com a filha e sua mãe. Considerada um ícone fashion, ela optou por usar um vestido branco com acessórios dourados.

A cantora e vencedora do BBB 21 Juliette escolheu a praia de Maracaípe, do município de Ipojuca, em Pernambuco, para celebrar o ano novo. Ela usou um vestido branco curto com muito brilho.

Quem também estava no local era a atriz Bruna Marquezine, que optou por usar peças metalizadas e transparentes, e Sasha Meneghel, que também vestiu roupa branca.