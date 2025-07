Nasce Mel, segunda filha do jogador Neymar em cesariana de emergência, diz colunista

Nasceu, na madrugada deste sábado (5), a segunda filha de Neymar Jr. com Bruna Biancadi. A bebê, que recebeu o nome de Mel, veio ao mundo no Hospital São Luis Star, São Pauo. A informação é do portal Leo Dias.

Ainda não há confirmação oficial do nascimento. Nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), a influenciadora compartilhou um stories do enxoval da criança. Até o momento dessa matéria, Neymar também não havia confirmado a chegada da filha.

Bruna teria chegado à maternidade por volta da meia-noite. Após rompimento da bolsa, a mãe teria sido submetida a uma cesariana de emergência, segundo o portal.

OUTROS FILHOS

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de 2 anos. O atleta também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da relação com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, do breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

Recentemente, o jogador falou sobre o impacto que Mavie tem em sua vida, destacando como a presença da filha o fez mudar. Após recusar um convite para balada, Neymar reforçou o tanto que a paternidade transformou sua visão de vida.

"Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando já já. Mano, esquece, minha filha me mudou demais. Posso falar para tu, é a melhor coisa do mundo. Você vai vê o serzinho e quando você vê, a sua cara, p*** que pariu, é bom demais", afirmou o atacante do Al-Hilal.