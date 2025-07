'Power Couple Brasil 7' entra na reta final; veja o que vai acontecer na última semana

O Power Couple Brasil 7, reality da TV Record apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brites, entra na reta final na próxima semana. A revelação do casal vencedor da edição está marcada para quinta-feira (10), mas um último casal sairá do programa na véspera, quarta-feira (9).

Quatro casais permanecem na competição: Adriana e Dhomini; Carol e Radamés; Rayanne e Victor; e Talira e Pessina. Os participantes Nat e Eike saíram na quinta-feira (3). A semana especial começa no sábado (5), com as duplas restantes irão se reunir para repercutir a tensa convivência entre os casais durante o reality.

O modo turbo começa na segunda-feira (7), com as duplas participando de mais um Quebra Power, mas em especial, que contará com a presença dos casais eliminados da temporada.

Na terça (8), a última Prova dos Casais vai ao ar, com o resultado sendo revelado ao vivo. As duplas com o pior desempenho formarão a última D.R. da temporada.

No dia seguinte, quarta-feira, (9), um dos casais será eliminado do reality, na véspera da grande final. Os três finalistas serão anunciados e, logo em seguida, começará a votação para definir a dupla vencedora.

Na quinta-feira (10), será revelado ao vivo o casal campeão da sétima edição do Power Couple. Segundo a TV Record, os participantes eliminados também marcarão presença na grande final.

Após o programa, a dupla vencedora participa da "Cabine de Descompressão", ao vivo, com Lucas Selfie.