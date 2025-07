Ex-BBB Key Alves anuncia gravidez do primeiro filho com Bruno Rosa

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, de 25 anos, anunciou, nesta sexta-feira (4), que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Bruno Rosa. “Agora, sim, sabemos o verdadeiro significado de amar um filho”, publicaram nas redes sociais.

Por meio da assessoria, Key Alves diz ter notado o atraso da menstruação, e que tanto ela como o companheiro suspeitaram da gravidez após um jantar. O casal então comprou um teste de farmácia e confirmou a gestação, que está no terceiro mês.

Juntos há pouco mais de um ano, Key e Bruno já decidiram o nome da criança, mesmo sem saber se será menino ou menina. “Estamos vivendo literalmente um sonho, o bebê nem nasceu e já é tão amado. Não vejo a hora de descobrir o sexo e já começar a comprar o enxoval e preparar o quartinho. Ansiedade está a mil”, disse a atleta à revista Quem.

Numa publicação compartilhada pelo casal no Instagram, Bruno interpreta a música ‘Paredes Pintadas’, faixa presente no seu álbum Rolê do Rosa, com Key participando do anúncio segurando imagens do ultrassom. Na legenda, eles agradeceram a Deus pela chegada do bebê “na melhor hora”.

“Deus, obrigada por ouvir nossas orações... Chegou sem avisar e tomou conta de nós”, escreveram.

O chá revelação já está sendo preparado, segundo a equipe do casal, por se tratar de um sonho de ambos. "Foi uma emoção imensa aos dois", diz o comunicado.

Veja a publicação do casal

“Meu e seu, seu e meu nosso amor… Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o Senhor nunca deixou de cumprir. O Senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3!!! Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora, sim, sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou, mas chegou na melhor hora, porque o Senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora, com toda certeza, o maior de todos: construir nossa família”.