Neymar chega com Bruna Biancardi na festa de 1 ano de Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Neymar Jr. foi à festa de 1 ano da filha Helena, fruto da relação dele com a influenciadora Amanda Kimberlly, nesta sexta-feira (4), e chamou atenção ao chegar com a esposa Bruna Biancardi. A celebração vai durar três dias e tem o tema "Jardim dos Sonhos".

Vídeos do momento mostram Neymar com a outra filha, Mavie, no colo, e Bruna ao seu lado, em clima de descontração. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a postura "bem resolvida" de Bruna, que mesmo com as traições do atleta, se manteve ao lado dele.

"Corretíssimo! O lugar que não couber a esposa, não caberá o marido. Ela é esposa e deve acompanhá-lo no aniversário da filha dele", comento uma usuária do Instagram. "Bruna gigante, madura, linda e elegante", disse outra.

Bruna atualmente está grávida do segundo filho do casal. A gravidez foi anunciada no fim de dezembro do ano passado.

Festa de Helena

A comemoração ia ser cancelada por questões logísticas, mas vai acontecer e tem a temática “jardim". O local escolhido foi uma casa de veraneio Jundiaí, interior de São Paulo, para familiares e amigos dos pais.