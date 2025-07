Mãe de Pedro Bial morre um dia após completar 101 anos: 'Uma vida vividíssima'

Susanne Bial, mãe do apresentador e jornalista Pedro Bial, faleceu nesta sexta-feira (4), um dia após completar 101 anos. A informação foi divulgada pelo comunicador.

Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto da familiar e uma mensagem: "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta.".

Colegas globais prestaram apoio ao jornalista. "Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela", disse Tata Werneck. "Um abraço carinhoso para você", desejou Fátima Bernardes.

Além de Pedro, Susanne deixa mais dois filhos: a psicoterapeuta Irene Bial e o coordenador técnico do clube Fortaleza Basquete Cearense, Alberto Bial. Este também compartilhou uma mensagem em homenagem à mãe.

"A água sempre nos conectou! Antes do nascimento nas piscinas do Fluminense, nas águas de Ipanema, nas águas do Majestic e agora nas águas da eternidade!", escreveu.