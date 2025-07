O programa "The Masked Singer Brasil" foi cancelado pela TV Globo após cinco temporadas no ar. A confirmação foi feita pela própria emissora nesta sexta-feira (4), que adiantou a preparação de um novo projeto para compor a grade de domingo a partir do próximo ano.

A quinta temporada da atração, inclusive, teria registrado desempenho abaixo do esperado na audiência.

Baseado em um formato sul-coreano, o "The Masked Singer Brasil" era realizado em parceria com a Endemol Shine Brasil, responsável por outros sucessos como Big Brother Brasil, The Wall e Dança dos Famosos.

Saída de Eliana

Com o fim do programa, a apresentadora Eliana deve assumir um novo projeto em 2026. Entretanto, a Globo não confirmou se a atração será exibida no mesmo horário do reality show musical.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", confirmou a emissora, em nota oficial.

Enquanto isso, a ex-SBT continuará com as participações no "Saia Justa", do GNT, e fará aparições em outros programas da grade global, como o "Fantástico" e até especiais de Black Friday.

Eliana, inclusive, já foi citada como possível substituta de Ana Maria Braga no futuro, caso a apresentadora do "Mais Você" opte pela aposentadoria em algum momento.