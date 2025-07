O relacionamento entre Roberto Gómez Bolaños, criador de "Chaves" e "Chapolin", e Florinda Meza, atriz da personagem Dona Florinda, voltou a ser alvo de polêmicas nesta semana, após uma revelação feita pelo jornalista argentino Javier Ceriani.

Em um vídeo publicado no YouTube, Ceriani afirma que Florinda cometia agressões físicas contra o escritor mexicano, como apagar cigarros na virilha dele. Segundo o jornalista, a informação veio por meio de uma pessoa ligada à atriz.

"Supostamente, quando Roberto já estava muito doente, ele não parava de fumar. Fazia isso pelas costas da Sra. Florinda. Quando Meza o via fumando, apagava o cigarro no corpo de Roberto Gómez Bolaños. Ela o punia apagando nas axilas e na virilha dele, para que os filhos não vissem", contou.

Florinda não se manifestou publicamente sobre as acusações.

Relacionamento entre Florinda e Bolaños

Além da história compartilhada pelo jornalista, o relacionamento polêmico dos dois atores também está em alta devido à série biográfica "Chespirito: Sem Querer Querendo". Exibida no HBO Max, a produção conta detalhes da vida particular do comediante e os bastidores da criação das séries "Chaves" e "Chapolin".

Fora da ficção, os dois colegas de elenco começaram a se relacionar na década de 1970, enquanto Roberto era casado com Graciela Fernandéz. Após décadas de infidelidade, o divórcio foi confirmado em 1989, em meio a tensões legais e emocionais.

Legenda: Graciela acompanhou todos os passos da carreira de Bolaños até o fim de 1980. Foi ela, inclusive, que criou o primeiro figurino do herói "Chapolin Colorado" Foto: Reprodução

Sobre o assunto, na autobiografia "Sem Querer Querendo", lançada em 2006 no México e em 2021 no Brasil, o comediante escreve: "Meu relacionamento com Graciela foi se deteriorando gradativamente… A essência de Florinda estava cada vez mais me dominando".

A partir de então, Roberto assumiu publicamente o relacionamento com Florinda. Os dois se casaram em 2004 e permaneceram juntos até a morte dele, em novembro de 2014.

Em entrevistas, a atriz conta que a ligação dela com o ex-marido nunca foi bem aceita pela imprensa e a população mexicana. "Nós fomos muito atacados, vítimas da mídia e de tudo. Eu era a malvada, ladra de maridos, e ele era um desgraçado, que largava tudo. Mas ele nunca abandonou os filhos, foi um pai extraordinário", comentou Florinda, em 2012.