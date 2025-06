Série 'Chespirito' retrata rivalidade entre Bolaños e ator que interpretou Quico; entenda

A série biográfica “Chespirito: Sem Querer Querendo”, que chegou ao streaming Max na última quinta-feira (5), retrata a vida do criador de Chaves, Roberto Gómez Bolaños e, para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs, relembra algumas desavenças entre ele e colegas ao longo dos anos.

É o caso do desentendimento entre Bolaños e Carlos Villagrán, que deu vida a Quico no famoso seriado. Um triângulo amoroso entre Bolaños, Villagrán e Florinda Meza, que interpretou a Dona Florinda, é o motivo mais comum apontado para explicar a desavença.

Meza já é um capítulo polêmico na história de Roberto: o relacionamento dos dois começou enquanto ele ainda era casado com a primeira esposa, Graciela Fernández. Florinda viveu com ele até o fim de sua vida, em 2014.

De acordo com Villagrán, a atriz começou a abordá-lo com cantadas intensas e insistentes ainda no início do seriado, a ponto de o ator ter pedido ajuda ao próprio Bolaños para que pudesse rejeitá-la.

Em 2015, depois da morte de Chespirito, Villagrán negou que o suposto triângulo tenha os distanciado. “Foi uma coisa passageira, que não fez mal a ninguém e que não vale a pena sequer falar disso”, disse à revista Basta.

Saída de Chaves

Outro ponto conturbado na relação entre os atores veio em 1979, quando Villagrán abandonou o seriado, alegando deseo de seguir carreira solo com o personagem. Anos depois, o intérprete da criança bochechuda disse que foi Bolaños, com inveja, que foi diminuindo o tempo do personagem em cena.

Carlos, então, começou uma série de batalhas na Justiça e perdeu uma a uma até que o presidente da Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, o proibiu de realizar shows no México e em outros países como Quico.

Os dois comediantes passaram anos sem se falar, e em 2013, quando Bolaños começou a enfrentar problemas de saúde, Carlos chegou a dizer que Deus estava castigando o ex-colega por sua ganância.

O ator é retratado na série como “Marcos Barragán”. Vivido por Juan Lacerda, o pseudônimo se deu para que não se tenham mais brigas na Justiça com Villagrán, que tem hoje 81 anos.