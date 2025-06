Jon Vlogs pode ficar preso na Croácia por até 8 anos; entenda o que aconteceu

O influenciador brasileiro Jon Vlogs foi preso por agredir um policial em Hvar, na Croácia, na última segunda-feira (9), durante uma viagem com amigos, e pode ficar detido de um a oito anos no país.

A polícia disse em informação ao Uol que "quatro estrangeiros atiraram copos e tiraram as camisas" na boate Pink Champagne e foram convidados a deixar o local. No entanto, após esse pedido, começou uma briga com os seguranças e policiais se aproximaram. Nesse momento, Jon Vlogs teria agredido um policial com um soco na região do olho.

Ele foi preso no local e constatado que teria uma concentração alcoólica de 1,04 g/kg. Jon Vlogs foi autuado por três delitos e multado, assim como os amigos do influenciador, dois brasileiros e um argentino.

Conforme o site croata Slobodna Dalmacija, como se trata de um crime de coerção contra uma autoridade, ele pode ser condenado a uma pena de prisão de um a oito anos.

A publicação croata também conseguiu contato com um advogado local que teria sido contratado para defender o brasileiro. "Sim, posso confirmar que meu cliente é a pessoa de quem você está falando e que ele foi preso sob a acusação de coerção contra uma autoridade. Ele está atualmente sob custódia policial e é tudo o que posso dizer neste momento", afirmou o advogado Denis Kulusic.

Ainda não se sabe se Jon Vlogs continua preso ou se já foi liberado.

O influenciador Henrique Silva confirmou, em uma live na Twitch, ontem, que Jon Vlogs e amigos estavam presos na Croácia. Ele relatou a briga, mas a live não está mais disponível.

Quem é Jon Vlogs?

Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, e cerca de 7 milhões no YouTube, Jon Vlogs atua como influenciador desde os 16 anos e começou a ganhar destaque nas redes sociais ao mostrar o seu dia a dia nos Estados Unidos, lugar onde viveu boa parte da vida.

O último vídeo postado pelo influenciador no YouTube foi há seis dias, quando ele conta que gastou R$ 50 mil para ver a final da Champions.