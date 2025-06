RM e V deixam serviço militar e prometem retorno do BTS: 'Voltaremos com atuações incríveis'

RM e V, membros do BTS, finalizaram o período de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul e foram dispensados do Exército na manhã dessa terça-feira (10), horário de Seul — ainda noite de segunda no Brasil. Fãs esperavam emocionados pelos dois, que foram recebidos do lado de fora com buquês de rosas.

V expressou gratidão aos colegas de alistamento: “Para mim, meu tempo no Exército foi um período em que pude realmente refletir e recompor minha mente e meu corpo”, disse.

Ele aproveitou para pedir um pouco de paciência até o retorno oficial do grupo: “Sinto que me reconstruí física e mentalmente, estou ansioso para retornar ao ARMY [como são conhecidos os fãs do grupo] o mais breve possível. A todos os fãs que me esperaram durante todo o meu serviço, quero agradecer sinceramente do fundo do meu coração. Um pouco mais de paciência e voltaremos com atuações incríveis”.

“Quero agradecer muito aos ARMYs por esperarem e farei o meu melhor para agir com tranquilidade como RM do BTS na sociedade”, disse o outro artista liberado do serviço obrigatório.

Serviço militar obrigatório

Todos os homens sul-coreanos são obrigados a prestar pelo menos 18 meses de serviço militar na Coreia do Sul. Jin e J-Hope, outros dois integrantes do BTS, foram os primeiros a cumprir o período. Eles já voltaram à rotina com projetos solo e participações em programas de variedades.

Nesta quarta-feira (11), noite de terça aqui no Brasil, será a vez de Jimin e Jung Kook serem dispensados do período. Por fim, Suga será o último integrante a ser liberado, no dia 21 de junho. Então, os fãs podem sonhar com a aguardada reunião dos sete, desde o último show do BTS, em outubro de 2022.