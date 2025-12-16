Mídia internacional chama Marquezine de 'namorada brasileira' de Shawn Mendes

Os encontros de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Rio de Janeiro ganharam proporções internacionais. Após novos flagrantes do cantor canadense ao lado da atriz em uma praia da cidade, veículos estrangeiros passaram a repercutir os rumores de um possível relacionamento entre os dois, mesmo sem confirmação oficial.

Desde que retornou ao Brasil no último fim de semana, Shawn tem sido visto com frequência na companhia de Bruna em momentos de lazer. As imagens mais recentes, que mostram os dois curtindo o mar e o pôr do sol, impulsionaram ainda mais as especulações e levaram sites de fora do país a tratarem a atriz como a “namorada brasileira” do artista.

Entre os portais que abordaram o assunto está o International Business Times UK, que destacou não apenas a proximidade do suposto casal, mas também o histórico amoroso de Marquezine. A publicação relembrou o relacionamento da atriz com Neymar, descrito como um ex-namorado “alto nível”.

“O relacionamento anterior mais notável de Marquezine foi com o jogador de futebol profissional Neymar Jr. Os dois tiveram um namoro intermitente por vários anos, que começou em 2012 e chegou ao fim definitivo em 2018”, escreveu o site britânico.

O portal também resgatou uma declaração feita por Bruna na época do término definitivo com o jogador. “Foi uma decisão que partiu dele, mas há muito respeito, muito amor, por ele e por tudo pelo que vivemos”, disse a atriz, em fala reproduzida pela imprensa internacional.

Além da vida pessoal, o International Business Times UK contextualizou a carreira de Bruna Marquezine, afirmando que ela se tornou “uma figura constante no cenário do entretenimento brasileiro”, com destaque para sua trajetória em novelas e prêmios recebidos ao longo dos anos.

A publicação ainda mencionou sua projeção fora do país com o filme “Besouro Azul”, do Universo DC. “Ela interpretou Jenny Kord, o interesse amoroso de Jaime Reyes, personagem de Xolo Maridueña”, registrou o site.

Enquanto isso, fãs de Shawn Mendes passaram a comentar o possível affair nas redes sociais. Segundo o portal britânico, muitos brincaram com a ideia de que o cantor “tem um tipo”, fazendo comparações com o relacionamento anterior dele com Camila Cabello.

Em São Paulo

No Brasil, os rumores continuam em alta. Nesta terça-feira (16), Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcaram juntos em São Paulo, acompanhados de Chihiro, cachorro que a atriz adotou durante o relacionamento com João Guilherme.

Apesar da atenção crescente e da repercussão global, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o status da relação.