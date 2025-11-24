Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a movimentar as redes sociais após serem flagrados em um cinema no Rio de Janeiro, na noite desse domingo (23). Fãs que estavam no mesmo shopping registraram, ainda que de longe, os dois entrando na sala para assistir a "Wicked: Parte 2".

As imagens, mesmo borradas, viralizaram rapidamente nesta segunda-feira (24), fortalecendo ainda mais os rumores de que o possível affair vem ganhando força.

Para a sessão, Bruna entrou no clima do filme e escolheu uma blusa rosa, cor associada à personagem Glinda, interpretada por Ariana Grande. Shawn, por sua vez, apostou em um visual simples, com jeans e camiseta cinza.

Segundo fãs que acompanharam o momento, o cantor e a atriz estavam acompanhados de um casal de amigos, sem grandes aparições públicas ou tentativas de esconder a proximidade entre eles.

No sábado (22), Shawn foi visto em uma cobertura no Rio ao lado de uma mulher morena. Internautas rapidamente apontaram que poderia ser Bruna, já que a atriz já mostrou o apartamento em outras ocasiões.

Agenda intensa no Brasil e aproximação crescente

A passagem prolongada de Shawn Mendes pelo Brasil tem chamado atenção. Após dias em Salvador como convidado de Ivete Sangalo e uma viagem ao Pará para acompanhar a COP30, o cantor também esteve em São Paulo ao lado da atriz no show de Dua Lipa. No evento, os dois foram flagrados conversando ao pé do ouvido, em clima descontraído e de intimidade.

A própria Ivete brincou, durante entrevista com Luciano Huck, dizendo que considerava Bruna “sua filha” e Shawn “seu genro”.

Os rumores, porém, não são novidade: a aproximação entre os dois vem desde 2017, quando Shawn se apresentou no Rock in Rio e começou a seguir Bruna nas redes sociais. Na época, vídeos dos dois juntos no show de Justin Timberlake circularam entre fãs, e o cantor chegou a curtir algumas fotos da atriz nos anos seguintes.

Reencontros recentes e status de relacionamento

Este ano, novas especulações surgiram após o Lollapalooza Brasil, quando os dois teriam sido vistos em clima de romance durante uma festa pós-show organizada por João Silva, filho de Faustão. Bruna estava acompanhada de amigos próximos, como Sasha Meneghel e João Lucas.

Shawn Mendes confirmou estar solteiro no fim de 2024, enquanto Bruna Marquezine terminou seu relacionamento com João Guilherme em fevereiro deste ano. O reencontro dos dois agora, em território brasileiro, só aumentou as especulações.