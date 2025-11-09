Shawn Mendes e Ivete Sangalo se encontram em tarde animada em Salvador
O cantor canadense curte dias no Brasil após se apresentar no prêmio Earthshot.
De passagem pelo Brasil para participar do The Earthshot Prize, evento de sustentabilidade idealizado pelo príncipe William, o cantor Shawn Mendes, 27, aproveitou para conhecer um pouco mais do país. Após alguns dias no Rio de Janeiro, o artista canadense desembarcou em Salvador, onde viveu um encontro especial com Ivete Sangalo.
Os dois posaram juntos durante uma tarde descontraída à beira-mar. A influenciadora Stephanie Kopenhagen compartilhou o registro nas redes sociais e brincou na legenda: “Uma tarde qualquer com churrasco no píer, com direito à presença de Ivete e Shawn Mendes".
Repercussão
A presença do astro internacional agitou as redes, com fãs registrando cada aparição do cantor pela capital baiana. Até o perfil oficial da Prefeitura de Salvador entrou na brincadeira e comentou: “Salvador é babado mesmo".
Na mesma semana, Ivete esteve em São Paulo, onde participou do Teleton 2025, programa beneficente exibido pelo SBT. A artista se apresentou ao lado de nomes como Thiaguinho, MC Daniel, Chitãozinho e Junior, antes de retornar à Bahia e, ao que tudo indica, aproveitar uma tarde inesquecível ao som de boa música e boas companhias.