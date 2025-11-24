Diário do Nordeste
Morre Ione Borges, apresentadora do programa 'Mulheres', aos 73 anos

Ione faleceu em São Paulo após insuficiência respiratória.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:02)
Zoeira
Ione Borges em cenário do programa mulheres.
Legenda: Ione Borges tinha 73 anos e foi apresentadora do programa Mulheres, da TV Gazeta.
Foto: Divugação/TV Gazeta.

A apresentadora e ex-modelo Ione Borges, um dos nomes mais emblemáticos da televisão brasileira, morreu aos 73 anos na madrugada desta segunda-feira (24), em São Paulo, em decorrência de insuficiência respiratória.

A confirmação foi feita pela Fundação Cásper Líbero, que manifestou pesar e ressaltou a importância da comunicadora para a história da TV Gazeta, emissora na qual trabalhou por mais de três décadas.

Ione conquistou o público nacional ao comandar o programa feminino “Mulheres” ao lado de Claudete Troiano durante os anos 1980 e 1990. A trajetória também inclui passagens por atrações como “Pra Você” e “Manhã Gazeta”, consolidando-se como referência no jornalismo feminino e em programas de variedades.

A fundação destacou que a apresentadora foi “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas”.

Claudete Troiano faz homenagem

Nas redes sociais, Claudete Troiano prestou homenagem emocionada à antiga parceira de bancada. Segundo ela, a convivência das duas “construiu uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas”.

Nadespedida, Claudete escreveu: “Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação”.

O velório de Ione Borges será realizado das 16h às 20h, no Funeral Velar Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, onde amigos, familiares e admiradores poderão prestar suas últimas homenagens.

