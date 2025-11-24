Lore Improta e Léo Santana divulgam sexo do 2º filho

Lore Improta e Léo Santana anunciaram o sexo do segundo filho do casal durante a gravação do DVD do artista, em Salvador, na Bahia. Os dois já são pais da pequena Liz, de 4 anos.

A novidade foi contada no meio do show, quando Léo mostrou ao público o Elevador Lacerda iluminado com uma luz azul, indicando que o bebê é um menino.

O show, inclusive, marcou a celebração de 20 anos da carreira do artista e teve a presença de Lore e da filha no palco.

Veja o momento:

Após a revelação, o casal se emocionou. E Lore Improta reforçou a expectativa pelo momento. "A gente sonhou muito com esse momento. E viver isso aqui, na nossa terra, diante de tanta energia boa, foi mágico", disse ela.

A novidade também veio acompanhada de outra: ela desfilará, aos seis meses de gravidez, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2026.